Miriam Saavedra la lía parda en un parque de atracciones y es abucheada

Miriam Saavedra se refresca del calor en un parque acuático de Madrid con un reto fallido: tirarse por un tobogán, pero lo que no ha salido mal ha sido la entrevista que le ha hecho el reportero de ‘Socialité’. Miriam Saavedra ha hablado de todo.

Respecto a su relación con Carlos Lozano, ha aclarado el momento por el que están pasando: “Estamos bien y hay amor” y admite que no va a afectar a su pareja los rumores de infidelidad ni la guerra con Mónica Hoyos. Además, confiesa que le encantaría ser madre: “Si viene tampoco le voy a decir que no”.

Se habrá mojado en la entrevista pero en el agua no. Miriam Saavedra monta un espectáculo en el parque acuático y durante dos horas paraliza el tobogán: “Me da miedo”. El público presente termina abucheándola tras la insistente espera para que finalmente decida no tirarse.