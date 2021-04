La niñera de Rocío Carrasco la desmiente: "Antonio David no me ofreció dinero para testificar contra Fidel"

Irma desmiente las palabras de Rocío Carrasco

“Yo no recuerdo haber firmado ese acta notarial. Yo no he firmado ese documento. Antonio David Flores en ningún momento me ha ofrecido dinero para testificar en contra de nadie”, explicaba Irma en su llamada a Socialité.

“Eso no es verdad. Los que me conocen saben que no soy de llorar con facilidad. Soy la primera que no entiendo por qué dijo eso. Yo interpuse una denuncia por malos tratos y se desestimó por error en la forma del relato, porque yo no concreto momento y hora (…) Cuando lo vuelvo a presentar, me llega una querella por lo penal por injurias, calumnias y atentar al derecho al honor y la intimidad”, explicaba Irma.