Mayra Gómez Kemp no está atravesando su mejor momento y la muerte de su marido ha hecho que se sienta de lo más sola: “Estoy sobreviviendo, resistiendo pero bien no estoy”, aseguraba la presentadora a ‘Socialité’.

“Desde que se murió mi marido no sé lo que es un abrazo de nadie, porque no puedo dejar que nadie se acerque por la pandemia”, declaraba la presentadora. Asegura que de su enfermedad está bien y que lo único que le preocupa en este momento “es no pillar el virus”.