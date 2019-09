Paulina Rubio ha compuesto una canción en la que habla de sus dos ex: Colate y Gerardo Bazúa. La cantante los ha criticado duramente como consecuencia de la amistad surgida entre ambos y lo más bonito que les ha llamado ha sido “bobo”, más clara y directa que nunca. Colate y Bazúa han preferido cerrar la historia con Paulina y no dar su opinión sobre la nueva canción de su ex.