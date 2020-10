Noticia bomba (y escatológica) que llega a la redacción de ‘Socialité’. Hemos sido informados de una actuación por parte de una conocidísima presentadora que la gente desconoce y que no la deja en muy buen lugar.

Resulta que esta profesional deja su ropa interior en el camerino donde se cambia de ropa y, cuando se marcha, no las recoge, lo que deja a cuadros a otras presentadoras que ocupan ese camerino horas después.

Pero no estamos hablando de un simple despiste, no. Al parecer, esto ha sucedido en varias ocasiones. No se trata de un hecho aislado. El nombre de la famosa presentadora que se deja las bragas en el camerino, en el siguiente vídeo.