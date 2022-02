Sara Carbonero, acusada de intrusismo: "Está haciendo mucho daño a nuestra profesión"

Beteta también asegura que personas como Sara Carbonero cobrarían mucho más dinero por el trabajo que los verdaderos actores de doblaje, haciendo con esto un grave perjuicio a la profesión. Las redes sociales también se han pronunciado contra la labor de Sara en esta película: " Otra película estropeada por personajes famosos que no tienen ni idea de esta profesión".

Sara por su parte, se mostraba emocionaba al contar la noticia: "Estoy feliz por esta oportunidad, es un proyecto que me llena y que me hace salir de mi zona de confort", algo que hizo estallar aún más a los usuarios de las redes: "No pienso ver ni una sola película que esté doblada por influencers".