Teresa Rivera se ha sometido al polígrafo de Conchita en 'Sábado deluxe' y sus palabras han revolucionado todo lo que hasta ahora sabíamos y creíamos de Isabel Pantoja. La hermana del torero desveló ante los estupefactos colaboradores del programa que la cantante fue infiel a Paquirri con una amiga poco antes de la boda: "Yo me enteré el día antes de la boda, no fui capaz de contárselo a mi hermano, no tuve valor".