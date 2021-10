La noche del sábado sucedió algo sorprendente en el ‘Deluxe’. Teresa Rivera desveló, polígrafo mediante, que Isabel Pantoja le habría sido infiel a Paquirri con una mujer. Este secreto destapa años de engaños y silencios que no han sentado nada bien a Kiko Rivera , que ha reaccionado de manera sorprendente, insultado a una reportera de 'Socialité'.

Durante la emisión de un vídeo, Kiko Rivera ha salido al balcón para increpar a la reportera de ‘Socialité’: “Sois una pesadilla de cojones”, han sido las palabras del DJ al programa. Pero Laura, nuestra reportera no piensa quedarse callada y le responde en directo a Kiko.

“Si él tiene la oportunidad de ir a los platós de televisión y hacer exclusivas para rentabilizar todos los problemas familiares que tiene, es porque estamos aquí muchos compañeros, no solo yo, esperando a sus palabras. Sabemos que no le gusta hacerlas gratis, sino cobrando, igual tan pesadilla no somos cuanto le interesamos para que vaya incrementando sus ganancias”, son las palabras de nuestra reportera.