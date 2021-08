El bajón de Amor Romeira: "Estoy amargada, se viene el drama"

Amor Romeira confiesa sentirse mal: "Se viene el drama".

La amiga de Amor Romeira advierte que "está hundida".

Amor Romeira, de bajón en el pisito de 'Solos on the beach'.

Amor Romeira lo está dando todo en ‘Solos on the beach’, el reality exclusivo de mitele PLUS. La inquilina del pisito es una generadora constante de bombazos, pues su vena periodística nos regala grandes salseos. Pero la compañera de Iván Díaz parece que está pasando por un momento de bajón.

Fue durante la cena del jueves y después de haber descubierto el origen del enfrentamiento entre Iván y Alejandro Bernardos cuando Iván se percató del rostro serio de Amor: “Cambia esa cara de amargada”. Aunque lo dice en tono de broma, ella confirma sus sospechas y le dice que está amargada.

Violeta, la amiga de Amor, se encontraba al teléfono e intervino para intentar descubrir el bajón de la Romeira: “No me gusta verte con esa cara. Se viene el plan drama, se vienen cositas, te estoy viendo la cara y no me esta gustando nada”.

Amor, por su parte, le da la razón a su amiga, que la conoce muy bien, pero no quiere desvelar por qué se encuentra así. Su amiga le propone hacerle una visita para animarla y Amor suspira con un “ojalá”. “No me gusta la cara de hundida”, añade Violeta. “Hundida no estoy”, responde Amor, que permaneció hablando con su amiga hasta que llegó el momento de meterse en la cama.

