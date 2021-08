A Amor Romeira no hay nada que se le resista y si se propone conocer todos los detalles de algún salseo, es capaz de llegar al fondo del asunto, para deleite de todos los espectadores de 'Solos on the beach', el reality exclusivo de mitele PLUS. Amor llama por teléfono a Zoe (haciéndose pasar por una trabajadora de Mediaset) para saber qué ha ocurrido entre Alejandro Bernardos, Mayka ('La isla de las tentaciones') e Iván Díaz.