El primer y sufrido entrenamiento de Anabel Pantoja en ‘Sola’: pega un grito que estremece todo Mediaset

El pisito ya es el hogar de Anabel Pantoja. Esta misma mañana ha empezado a trabajar en su reto, ponerse en forma, y ha tenido la primera sesión de entrenamiento con el preparador personal, Iván. A través de la señal de mitele PLUS, hemos podido ver que Anabel estaba motivadísima e incluso cuando había problemas de conexión y no podía hablar con el entrenador, ella seguía trabajando por su cuenta y repitiendo un mantra: “Cuando estás caliente no puedes parar, ¡tienes que seguir entrenando!”