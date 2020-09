Anabel llora emocionada tras recibir la vista de sus compañeros de 'Sálvame' y les manda un mensaje

Aunque no tiene móvil ni reloj, Anabel sabe muy bien a qué hora salen sus compañeros de Sálvame y, por eso, se ha puesto en la ventana del pisito de Sola/Solo, con la esperanza de poder verlos.

Kiko Hernández ya ha ido a visitarla dos veces y, desde lejos, ha podido hablar con él y con los demás tertulianos que han terminado el 'Tomate' y que iban hacia la salida de Mediaset para volver a sus casas, con sus familias, cosa que la sobrina de Isabel Pantoja no podrá hacer durante el tiempo que permanezca dentro del reality.

Anabel les ha dicho que no tiene muchas ganas de hacer deporte ni de cocinar y que echa mucho de menos hablar con la gente porque es "muy difícil estar sin móvil durante todo el día". Cuando se han ido, se ha metido en la cocina para prepararse un gazpacho y se ha puesto a llorar, emocionada , sobre todo, de ver a Mila Ximénez.

"Estando aquí, una valora mucho que vengan a verla", ha dicho, con la lágrima colgando. "Kiko ha venido ya verme dos veces y me he alegrado mucho de ver a Mila y a Rocío", ha dicho entre sollozos, y ha pedido a los demás que también lo hagan: "Alonso podía venir a verme y también Patiño", ha reclamado, dándose cuenta de lo mucho que aprecia a la gente con la que trabaja día a día.

Las bromas de Kiko Hernández: ¡Anabel se cree que Lydia ha abandonado el programa!

"Ya me han contado lo de Lydia", le espetaba a todo el que pasaba por el parking después de la visita de sus compañeros. Nadie le ha desmentido la noticia a la pobre Anabel que se sigue preguntando qué es lo que habrá pasado para que Lydia haya tomado una decisión tan drástica: "Algo con Matamoros seguro... pero ¿tanto? ¿para abandonar el programa? Qué fuerte..."

No es la única 'mentirijilla' que Kiko le ha contado: "¿Ya te has enterado de lo de tu primo?", le ha soltado a una Anabel angustiada por no tener noticias del exterior en las últimas 24 horas. "Qué le habrá pasado a mi primo, algo le ha pasado...", se escucha entre las cuatro paredes de 'Sola'.