El debate está en las redes sociales, en los hogares y hasta en el pisito de ‘Solos’. Es el tema del momento y no hay rincón de España en el que no se hable de la frase que Hugo pronunció en la hoguera de los solteros de ‘La isla de las tentaciones’: “Cuando me preguntan si quiero más a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder a eso”.