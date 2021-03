Hugo confiesa que no sabría responder a si quiere más a su novia o a sus mascotas

Rubén se encuentra con Hugo y le cuenta todas las confesiones que le ha hecho Lara

Rubén ha sido el soltero que más conexión ha tenido con la novia de Hugo

Hugo no tenía muy claro a qué soltero de Villa Montaña iba a ver en la hoguera. A diferencia de otras chicas, no había visto que Lara tuviera mucha conexión con ellos. Aunque sí que era Rubén el que había logrado ponerle más nervioso con su acercamiento a la gallega. Finalmente su peor temor se hacía real y se veía con él cara a cara.

El reencuentro no comenzó mal. Hugo podía hacerle tres preguntas y la primera fue si Lara le echaba de menos. Rubén no le mintió. Le dijo que sí. "Por lo menos es un tío sincero. Tengo que darte las gracias porque pensaba que me ibas a decir que no. Me gustó la respuesta. Lo presentía pero claro que necesitaba escucharlo", le agradecía.

Pero fue en la siguiente pregunta donde se torcía todo. Hugo había descubierto que Lara no ha hablado en la otra villa de planes de futuro con él. La situación daba un giro cuando era Rubén quién le pedía que respondiese a una cuestión. "¿Tú alguna vez te has preguntado si la persona que tienes al lado es feliz contigo?", le soltaba.

El gallego tenía la respuesta. Le confesaba que sabía que "Lara no es 100% feliz". "Lo que me ha contado es que te preocupas más por la cabra que por ella", se asombraba el soltero. Pero Rubén más atónito se quedaba cuando Hugo lo confirmaba.

Cuando me preguntan si quiero más a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder a eso (Hugo)

"Sí, también es verdad eso. Yo cuando me preguntan si quiero más a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder a eso", revelaba. "Con mi cabra llevo siete años y estaba antes que Lara. Yo no me voy a mojar diciendo si quiero más a mi novia o a mi cabra. Creo que podemos ser felices todo", explicaba Hugo después.

Rubén aprovechó el momento para darle un 'rapapolvo'. "Hugo, las cosas que a mí me cuenta son un poco tristes. Que quieras hacer una vida solo viendo películas en un sofá o con los comentarios de 'La saco en la furgo'. Te lo digo desde fuera. Decir eso de 'la saco', ¿es un perro o una cabra para sacarla de paseo? (...) No sé, digo 'Este chico será Willy Fog todo el rato viajando", opinaba.

"Yo no suelo decir eso de 'la saco'. Nosotros viajamos en la furgo mucho. Tengo entendido que a ella también le encanta como me ha dicho. Vamos viajando con la furgo y a veces vamos en avión como van los ricos como puedes ser sentirte tú. A mi me mola más así, qué decirte", le contestaba Hugo.