Carolina Sobe y Amor Romeira lo están dando todo en el pisito de ‘Solas on the Beach’ y si no tuviéramos bastante con sus fiestas con invitados, su cotilleos y sus exclusivas sexuales, las chicas lo dan todo en las pruebas que le pone la vecina y esta vez nos han dejado locos con el tema musical que han preparado. Ni letra ni coreografía… ¡No tiene desperdicio!