La visita fugaz de Chelo a Albert: "Eres un penas pero eres un tipo atractivo"

Albert confiesa que lleva siete meses sin sexo

Por otra parte, han charlado sobre el amor, sobre lo especial e importante que es para Chelo su pareja Marta. Aquí la colaboradora de 'Sálvame' le ha peguntado también por el sexo, y Albert le ha confesado que lleva siete meses sin practicarlo. Y lo necesita, "me desfogo con el deporte" , le ha dicho.

"Eres un tío guapo, pero eres un penas a veces", ha asegurado Chelo, y no entiende por qué no tiene una pareja, "o exiges mucho o no te mueves por los sitios", ha añadido. Sí está claro, "algo pasa", ha sentenciado el inquilino.