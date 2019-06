Chelo se sincera sobre sus preferencias sexuales en la isla: "Me produce más morbo Fabio que Albert"

Isabel Pantoja y Chelo García Cortés opinaban que Colate es “lo más antisexy del mundo” cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho un ranking de sus preferencias sexuales en la isla: "Antes me enrollo con Fabio que con Albert, me gusta más y me da más morbo”. Chelo dejaba claro que a ella también le gustan los “señores” y le confesaba a Omar Montes que, para ella, él era el mas guapo de la isla: “Aunque me nomines”.