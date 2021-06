Chiqui y Albert Álvarez se juegan un trofeo en el Quiz de la Eurocopa: "Gracias, Cristiano, he ganado por ti"

Albert Álvarez y Chiqui no han tenido reparo en reconocer que no tienen mucha idea de esta disciplina deportiva. El extronista de ‘MyHyV’ afirmaba que le gusta “mucho el deporte”, pero que no tiene “mucha idea de futbol”. Por su parte, la ex gran hermana encaraba el test asegurando que es “una enamoradiza de los futbolistas” y que es “muy de España”.