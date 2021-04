Dani G. y Bea ya están fuera de 'Solo'

Poco después de casarse , la pareja salía del pisito para seguir con su vida fuera . Bea y Dani G. no han querido separarse y se han iniciado la convivencia inmediatamente.

Bea y Dani G agradecen a sus seguidores todo el apoyo que les han dado

Antes de "desconectar" para poder disfrutar de la intimidad que no han tenido desde que comenzó su relación, Bea y Dani G. han querido darles las gracias a todos sus seguidores : "Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido con nosotros esta maravilla de experiencia".

Bea: "Menuda lotería me he traído a casa. Estoy muy feliz"

Bea, visiblemente feliz tras darse el "sí, quiero" con Dani, ha querido gritar a los cuatro vientos lo contenta que está con su chico: "Me ha encantado y menuda lotería me he traído a casa. Estoy muy feliz"