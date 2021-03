Dani G. y Bea se besan en plena noche y ella se acuerda de su novio: "Acabo de liarla parda"

Dani G. y Bea Retamal ya no esconden su atracción y, tras una fiesta de la primavera de lo más entretenida, los habitantes del pisito de ‘Solos’ se han dejado llevar por la pasión y han protagonizado su primer beso.

La primavera altera la sangre de lo lindo y si no que se lo digan a Bea Retamal y a Dani G. que, no sabemos si ha sido por el polen o por la tensión que existe entre ellos, han decidido darse su primer beso mientras las cámaras del pisito de ‘Solos’ lo grababan TODO.

La pareja se ha dejado de tonterías y han preferido dormir juntos en la misma cama. Ha sido esa cercanía la que ha hecho que entre ellos se prenda la llama. En medio de la oscuridad de la noche, la ex gran hermana y el participante de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ se han dejado llevar… ¡ Y de qué manera!

La reacción de Bea tras su beso con Dani G.

Sin embargo, las reacciones no tardaban en aparecer. Tras darse su primer beso con Dani G. Bea se acordaba de su novio y aseguraba que lo que había hecho eran “cosas innecesarias”: “Estoy haciendo lo que me sale de dentro, pero acabo de liarla parda”, declaraba.

“Mi madre me había pedido que tuviera respeto y este no es ningún respeto, Dani”, decía Bea muy preocupada. “Voy a recoger mis cosas de Valencia antes de que le prendan fuego”, decía la ex gran hermana.