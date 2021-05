Ariadna Cross y Dani Santos se hicieron amigos en ‘GH 12+1’ y ahora vuelven a convivir en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Los dos compañeros estaban desayunando y charlando en la terraza cuando ella le hizo una pregunta inesperada al eterno estudiante de arquitectura, pero qué respondió sin dudar ni un instante.

“¿A ti te gustaría casarte, Dani?”, le preguntó. Y Dani nos contó su sueño: “Me encantaría casarme y por la Iglesia, en la catedral de Burgos”. Ari estaba de lo más sorprendida: “¿En serio?”, le dijo. Y el ex de ‘GH’ le explicó que para él sería un sueño cumplido y un acto muy religioso, si no el que más.