Danna Ponce y Albert Álvarez no llevan juntos en el pisito ni 24 horas, pero ya conocen los momentos más importantes de la vida de su nuevo compañero. Fue gracias a la curva de la vida que los dos hicieron este jueves por la noche y en la que se sinceraron a más no poder.

La separación de los padres de Danna Ponce

“Mi madre estaba muy enamorada de mi padre, pero del día a la noche se separan”, relató la influencer. Danna y su hermano vivieron esos momentos y para ellos fue muy duro. “Yo estaba fatal. En Navidad me pillo tres comas etílicos seguido s de quedarme inconsciente, muy jod*** estaba. Fueron tres seguidos en una semana”, se sinceró.

“Uno de los peores momentos de mi vida”

“Y aquí está uno de los peores momentos de mi vida. Un día en que mi padre rehace su vida y su vida anterior desaparece y quiere empezar una nueva en la que nosotros no tenemos lugar. Me hundo en la mi**** y siento abandono de una de las personas que más he querido en mi vida y con la que había vivido 16 años”, relata.