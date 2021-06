“Súper atento, súper divertido, un tío de puta madre, habla de todo”… así define Danna a Albert y añade “tiene la combi completa pero ¿no te pasa que hay veces que alguien que lo tiene todo dices ‘ahhh’, como que falta algo?, no sé si me entiendes”. ¡ Puedes ver la conversación y la fiesta íntegra aquí !

“Es un tío espectacular , me alegra haberlo conocido, me flipa, espero conservarlo como persona pero sí que es verdad que, la única pega que le pongo, es que es excesivamente respetuoso ”, añade Danna, a lo que Dani le responde “no creo que él sea así en realidad, quizás salgáis de aquí y fo***** en el hotel”.

El consejo de Dani Santos a Albert Álvarez

Más tarde, Dani ha hablado con Albert y le ha dado como consejo que no se cohíba, “si hay cosas que te apetezca hacerlas, hazlas (…) No te arrepientas de cosas que no has hecho nunca”.