Fati y Ferre han congeniado desde el minuto cero: "Qué linda, se te ve muy dicharachera"

Fati ya está en el pisito de 'Solos on the beach' , el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. La influencer ha entrado con muchas ganas de vivir la experiencia, además Ferre se ha mostrado encantado con la llegada de su nueva compañera.

Después le hizo un tour por la casa, y es que por fin tenían cama y cocina, algo que antes no había cuando comenzó la convivencia con Fiama. Ferre estaba también preocupado con un tema muy importante para él, "me levanto bien", le ha dicho Fati, no le pasa nada si no se toma el café, "bravo, bravo", ha aplaudido el exsuperviviente, "es que Fiama era...", le ha explicado.