Gianmarco Onestini, contra las cuerdas en su cita con Jennifer: "¿Te gusta María Patiño?"

Gianmarco Onestini continua teniendo sus citas en ‘ Sola/solo ’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Esta tarde, nuestro inquilino ha conocido a Jennifer y juntos han disfrutado de una velada con regalos, masajes y una pregunta comprometida sobre María Patiño.

¿A Gianmarco le gusta María Patiño?

La cita de Gianmarco y Jennifer ha estado protagonizada por los nervios. El concursante ha recibido a la soltera y le ha enseñado el pisito para intentar tranquilizarla. Los dos han salido a la terraza para tener una primera toma de contacto y los piropos no han tardado en aparecer.

“Llevo una semana que ni puedo dormir”, confesaba ella: “Estoy muy nerviosa por tu presencia”. Gianmarco ha mirado a su cita fijamente y ella le ha pedido que deje de hacerlo: “Como me siga mirando así me voy a morir. Me voy a desmayar aquí en el sofá”, le ha confesado la pretendienta.