Gianmarco Onestini se ha estrenado con sus primeras citas en la casa de ‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. El concursante ha conocido a cinco chicas por videollamada y se ha quedado un poco decepcionado al descubrir que casi ninguna se sabía su fecha de cumpleaños, algo que para él demuestra una falta de interés por conquistarle.

Nuestro inquilino se ha atrevido a bailar bachata en directo, ha confesado qué busca en una relación y se ha sincerado sobre qué opinión tiene de las infidelidades… ¡Gianmarco abre las puertas de su corazón al amor y recibe a sus primeras pretendientes!

Lauri y su sinceridad absoluta

Lauri tiene 21 años, es de Las Palmas de Gran Canaria, vive sola y se define como una persona “transparente” que siempre va de cara. Esta joven camarera asegura que es una “mujer de verdad” y le propone a Gianmarco una relación “madura” alejada de la monotonía: “Tengo mucho carácter y soy muy explosiva. Soy un terremoto, un todoterreno en persona. No paro”.

La pretendienta ha participado en otros programas de televisión como ‘Cámbiame’ y ‘Me quedo contigo’, el formato presentado por Jesús Vázquez donde las madres elegían las citas para sus hijas, y confiesa que lo que más le gusta del italiano son sus “dientes” y su sonrisa.

Lauri está soltera desde hace dos años pero considera que ha llegado el momento oportuno para conocer a alguien en serio. Gianmarco ha tenido una conversación muy fluida con ella y se ha atrevido a confesar qué es lo que, para él, es imperdonable en una relación: las infidelidades.

“Para mí eso no es tan vital. Hay cosas que no perdonaría antes, como faltas de respeto o que me traten de forma no adecuada”, ha respondido ella.

Consuelo y el interés por el “verdadero” Gianmarco

Consuelo tiene 20 años, es de Sevilla y estudia criminología. Esta joven asegura que nunca ha visto a Gianmarco en televisión y que únicamente lo conoce de Instagram. Su objetivo es sacar el lado más desconocido del italiano y hacer que ponga “los pies en la tierra”.

“Creo que a parte de esa imagen tan superficial, hay algo que tienes que todavía nadie ha conseguido sacarte, tu verdadero yo. Quiero saber qué hay detrás de esa imagen porque creo que tiene que haber algo muy interesante”, ha explicado la pretendienta.

Para ella, Gianmarco es “demasiado impulsivo” y necesita que alguien se pare a mirar lo que verdaderamente se esconde tras la fachada, algo que no ha terminado de gustar al concursante: “Yo siempre he sido sincero y he dicho todo lo que pensaba”, ha destacado.

Consuelo lleva soltera desde Octubre y reconoce que la sonrisa de Gianmarco es su debilidad: “Tienes un físico brutal y algo que me tira, no sé qué es pero quiero descubrirlo”.

Michelle y el ritmo latino

Michelle tiene 21 años recién cumplidos, es de Venezuela pero lleva tres años viviendo en Madrid. Esta joven es una amante de los tatuajes (Gianmarco no tiene ninguno), reconoce no le gusta “la fiesta” y se define como una persona “sociable”, “hogareña” y “familiar”: “Creo que tú también lo eres y eso me gustó de ti”, le ha dicho a nuestro protagonista.

Esta joven es una verdadera apasionada del baile y también considera que Gianmarco no termina de mostrar su verdadera cara en televisión.

“Yo siempre he sido yo mismo y nunca he sido un hipócrita”, ha contestado él.

La pretendienta lleva soltera un año y reconoce que, aunque a primera vista parezca toda una guerrera, esconde a una persona muy sentimental en su interior: “Aparento ser muy fuerte pero la verdad que no es así”, ha reconocido en su primera conversación con Gianmarco.

Para ella, el italiano aparenta más años de los que tiene (algo que a él no le ha hecho mucha gracia) y dice que no le importaría tener una relación a distancia: “En el amor soy muy entregada. Doy todo de mí y me gusta recibir lo mismo”, adelanta sobre su perfil en pareja.

La naturalidad de Joana

Joana tiene 25 años, estudió farmacia y, aunque nació en Cuba, lleva muchos años viviendo en Barcelona. Es mamá de un niño de tres años y se presenta como una persona “extrovertida”, “sincera” y “graciosa”: “Soy muy natural, tal vez no es lo que tú estás acostumbrado a ver. No soy de esas chicas súper arregladas. No esperaba que te fijaras en alguien tan básica como yo”, ha reconocido muy nerviosa.

Esta joven dice que lleva el “ritmo” en la sangre y ha enseñado a Gianmarco a bailar bachata en medio de su cita. Se considera una mujer “independiente” y en las relaciones destacaría que es muy “mimosa”: “De ti me gusta que te veo simpático, sincero y que dices lo que piensas en cada momento. Me pareces una persona espontánea y graciosa”, le ha dicho al italiano.

Joana solamente ha tenido una relación seria en toda su vida y lleva tres años soltera. Cree que ha llegado su momento de enamorarse de nuevo y no le ha contado a nadie de su familia que va a conocer a Gianmarco a través de las citas que tendrán por videollamada en la casa de ‘Sola/solo’: “Les va a dar un infarto cuando me vean en la televisión”, ha bromeado.

Aunque la pretendienta le ha confesado a Gianmarco que, para ella, todavía tiene mucho que mejorar en sus bailes de TikTok, se ha sumado un punto con el concursante al demostrarle que se sabe la letra de su canción: “Espero haberte hecho reír con mi naturalidad”, ha deseado.

Katy y su gran acierto con Gianmarco

Katy tiene 24 años, es de Ecuador pero vive en Madrid desde los cuatro años. Al igual que Gianmarco, estudia derecho y ha trabajado como socorrista. De todas las pretendientas, ha sido la única que se ha sabido la fecha del cumpleaños de Gianmarco y esto ha sorprendido muy gratamente al concursante: “Me he quedado flipado con las otras personas que vienen aquí y no lo saben. Si a mí me interesa una persona, por lo menos sé cuándo ha nacido. Si no me sé ni las informaciones básicas quiere decir que no me interesa”, ha criticado el italiano.

Esa soltera dice que Gianmarco es “su pareja ideal” y reconoce que ha seguido toda su trayectoria en televisión: “Creo que eres un chico divertido, muy romántico y cariñoso”.

Katy es una amante de los tatuajes, le encanta ir al gimnasio y hace pocos meses que lo dejó con su novio de ocho años: “Pero ya no hay contacto ninguno. Soy una persona a la que le cuesta enamorarse porque me aburro de los chicos muy rápido y no logro encajar”, ha dicho.

Para ella, Gianmarco también debería mejorar un poco en sus bailes y considera que, de todas sus rivales, ella es la que mejor encaja con el concursante: “Yo creo que mi llamada es la mejor. No tengo miedo a ninguna porque soy muy segura de mí misma”, ha presumido.

