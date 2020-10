¡El Maestro Joao desvela que uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones' intentó algo con él!

El vidente ha respondido una ronda de preguntas que le han hecho sus seguidores en el pisito de ‘Solo’

La estancia del Maestro Joao en el pisito de ‘Solo’ está dando para mucho. El vidente no tiene pelos en la lengua y lo está dando todo de si mismo para que le conozcamos como nunca antes lo habíamos hecho. Participar en el programa supone “todo un privilegio” para él y no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda donde está. “Me siento super feliz, aunque se me queme la sartén, me pasaron unos mensajes y yo creía que los había reunido durante unos días y ahora todo este montonazo. Muchísimas, muchísimas gracias, espero que estéis felices”, decía a sus fans mientras respondía una serie de preguntas.

Esta interacción con los usuarios nos ha ayudado a descubrir algunos de los secretos del exconcursante de ‘Supervivientes’, que ha respondido sin tapujos a los seguidores del programa. “¿Te gustaría ir a la isla de las tentaciones?”, ha preguntado uno.

“Creo que no porque yo para tentar ¿A quién voy a tentar? ¿A Tom que es el que más le gusta el tiente? No”, ha explicado él mismo. “En la situación de yo ir con mi pareja no. No sabes hasta dónde la carne es débil. Par que quiero yo tentarlo. Me gustaría ir para cotillearlo todo”, ha añadido.

Además, Joao ha revelado un secreto que le une a los participantes del reality. “A mí alguien de la isla me tentó y es una verdad, pero no digo más, está claro. Alguien que tienta, me tentó, con las intenciones que fuesen…”, ha desvelado el Maestro sin especificar de que soltero se trata.

Joao habla sobre Adara: “No me creo su relación”

La relación entre Joao y Adara no atraviesa su mejor momento, y no ha tenido reparo en reconocer que no se cree la relación que mantiene la que fuera su amiga con Rodrigo Fuertes. , “La verdad es que yo como a él lo conocí en una fiesta con una chica y habiendo los acontecimientos en ese momento, hablaba con Adara y a ella ya la he visto el camino a recorrer, creo que no la cree nadie, muy poquita gente de su entorno. No lo creo en cuanto a la relación. Se han aferrado por el motivo que sea y pueden creer que tienen sentimientos”, se ha sincerado sobre la que fuera su amiga”, cuenta. El hechicero no cree que a ellos les importe su opinión ya que él también ha tenido relaciones que no ha creído nadie y “le ha dado igual”.

A pesar de que Joao y Adara protagonizaban una fuerte discusión al coincidir por primera vez en ‘GH VIP 7’ debido a que el mantenía una relación con Pol Badía, ex de la madrileña, poco a poco se fueron haciendo uña y carne. Nos regalaron grandes momentos en el reality y su fuerte amistad enamoró a los espectadores. Sin embargo, lejos de las cámaras, la relación se fue enfriando hasta que ambos decidieron ponerle fin. ¿Responderá Adara a las palabras del que fue su apoyo fundamental en Guadalix? Tendremos que esperar para verlo.