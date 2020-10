El Maestro Joao, entre lágrimas cuando Pol Badía le confiesa lo que siente por él: "Te amo con todo mi corazón"

Luego ya comenzaron a sincerarse. “Me alegro mucho por ti. De todo lo bueno que te pase siempre me voy a alegrar por ti”, le dijo Pol. Le contó también que mucha gente le pregunta si se sigue hablando con Joao a pesar de que ya no estén juntos. Su respuesta es que no tanto como antes, pero que el cariño no desaparece. “Siempre me vas a tener ahí y por tu parte también lo pienso así. Aunque no hablemos como antes, sé que si tengo algún problema, cuando me pase cualquier cosa, sé que puedo contar contigo”, continuó Pol. Joao ya empezaba a emocionarse, lo que no frenó a su profesor de esta tarde.