Maite brota con Albert por decir que Sofía le dio su teléfono para quedar con él: “Te lo acabas de inventar”

Maite Galdeano se enfada un poco con Albert en 'Solos': no se cree que Sofía le diera su número de teléfono

Albert, a Maite: "Yo nunca he querido nada con Sofía, en la vida"

Maite insiste en que Albert está celoso porque Sofía con quien está es con Kiko

Maite Galdeano ha vuelto al pisito de ‘Solos’ para conocer a Albert y también porque quería aclarar un par de puntos con él sobre lo que ha dicho de Sofía Suescun.

Mientras dialogando antes de llegar a este tema escabroso, Albert le ha dicho a Maite que su hija tenía un cuerpo muy bonito, pero como no la sigue en Instagram, no le ha podido dar a Me gusta, pero la de Pamplona no se lo ha creído, “anda que no la sigues, si estás loco por ella”, le ha contestado.

Sofía quiso que Albert "contactara con ella"

Maite le ha explicado que no le conoce mucho por eso, no sabe muy bien por qué comentó que no le gustaría convivir con su hija en el pisito: Sofía le pone nervioso. Pero el pertiguista ha puntualizado, “por lo que conozco de ella de televisión”. La exinquilina piensa que puede ser un tema de celos, “como ha sido la ganadora de todos los realities más importantes de Telecinco, igual llevas muy mal ser segundón”, le ha comentado. Albert se ha apresurado a explicarle por qué dijo eso de Sofía: “Tengo la creencia de que somos un poco diferentes”, eso sí, no se puede fijar cómo es una persona por cómo actúa en los realities.

Después le ha relatado que se conocieron cuando ella salió de ‘Supervivientes’, ahí todavía no estaba con Kiko Jiménez, y es más, ahí le dio su número de teléfono “para que contactara con ella”. Ha sido escuchar esto último, y Maite ha brotado, “te has columpiado”, le ha contestado. Sabe a ciencia cierta que su hija nunca da el teléfono a nadie.