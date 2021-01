Maite alucina con la ‘bomba’ de Yola en plena celebración de la Feria de Abril: “¡Qué bonito!”

Maite Galdeano tenía un propósito para este 2021 y que ya ha dejado claro muchas veces en ‘Sola’, el reality que emite en exclusiva mitele PLUS, que no era otro que aprender a bailar flamenco. “Es que me encanta, la verdad es que yo no salgo de aquí hasta que no aprenda a bailar flamenco perfecto”, comentaba la inquilina del pisito.