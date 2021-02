Marta Peñate y Noel Bayarri pudieron interactuar ayer por la tarde con sus seguidores en ‘Solos’, el reality exclusivo de mitele PLUS. A algunos fans de la canaria no les gusta nada su relación con Tony Spina y así se lo dijeron a través de Twitter e Instagram… y parece que ella se quedó muy rayada. Por la noche habló con el italiano, que estaba celebrando su cumpleaños con unos amigos, y ambos tuvieron una tensa bronca en la que no quedó nada en claro.