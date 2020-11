Miriam Saavedra ya ha empezado su estancia en el pisito de ‘Sola, el reality que peudes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Su objetivo es conocer España y a sus gentes y el reto que tiene que superar hoy es hacerse 25 kilómetros en elíptica. Como a ella motivación no le falta, se ha puesto de buena mañana manos a la obra. Y no os creáis que lo ha hecho de mala gana, con el ceño fruncido y completamente concentrada en la actividad. No, nos lo ha dado todo cantando y gritando todo el rato, además de regalándonos una serie de frases motivacionales que seguro que te alegran el miércoles.