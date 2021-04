"¿Me has llamado amor? ¿de verdad o de mentira?"

Cuando lo ha oído, Bea casi no se lo podía creer, "¡uy me ha llamado amor!", ha exclamado muy emocionada. Y enseguida ha pensado: "este está ido", y ha añadido, "eso es que lo he hecho bien falas. Lo he hecho bien. Me acaba de llamar amor", ha gritado.