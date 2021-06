Pique máximo entre Ari y Dani: "Se me saltan las lágrimas de la rabia que me da, odio la soberbia que tienes”

En una de las partidas, cuando Dani estaba leyendo las palabras que se habían apuntado en la pizarra y dando por válidas las que sí que estaban bien, ha comenzado el pique. Que si cúrcuma es o no es un alimento, que si perejil también lo es, que si los apellidos que empiezan por C… “Te la voy a dar por válida porque como te estoy fundiendo” , le ha dicho Dani.

“Cosas que hay en una cocina”, pues un cuchillo, “muy bien Ari, ahí has estado rápida”, le ha contestado, “¿quién te crees que eres?”, le respondido ella. ¿Pero por qué le ha dicho eso? “Tienes una soberbia, una chulería” , le ha asegurado Ari a su amiga al verle tan crecidito con sus respuestas, “no puedes tener esa actitud con la gente”.

Ari acaba llorando

Dani le ha explicado que simplemente está jugando con ella, “y me encanta ganarte”, “si estás perdiendo, estás perdiendo”, le ha recordado, Ari es consciente de que no se le da muy bien este juego pero no es para que se lo diga todo el tiempo, “deja de vacilar todo el rato”, le ha pedido.