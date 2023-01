Javi y Mario se critican por su paso en la 'La Isla de las Tentaciones'

Además, el madrileño no ha dudado en dar su opinión sobre el paso de su compañero por el programa: "Los días que Claudia se lió, fueron tus mejores días", a lo que Javi le daba la razón. Acto seguido ha reconocido haber participado en el programa porque no estaba enamorado de su expareja Laura Casabela y Javi ha comentado que él sí se quería casar con Claudia. Y aunque en un primer momento el buen rollo reinaba en la conversación, más tarde terminaba ofendiéndose cuando le reprochaba que no había tenido buena actitud durante la grabación del programa. Pero a pesar de los intentos de Mario por hacerle entender su punto de vista, las discrepancias entre ambos en cuanto a la visión de las relaciones les terminaba haciendo chocar. "Una tía no me va a chupar el cuello si tengo novia", recriminaba el catalán.