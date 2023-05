Marina se agobia y rompe a llorar por los comentarios en redes sociales: "Yo nunca me he liado con Barranco"

Cuando Nico Craiu intentaba tranquilizarla y demostrarle seguridad en ella, Marina terminaba deshaciéndose en lágrimas mientras replicaba las palabras de los seguidores, quienes comentaban que la posible ruptura de Tania Déniz y Albert Barranco era a consecuencia de su supuesto lío con el catalán: "Nunca me he liado con él. Es normal que el chaval no se acordase de mí porque he cambiado mucho en cuatro años, pero no he tenido nada con él".