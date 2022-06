La demostración de natación sincronizada de Anabel Pantoja termina en un accidente acuático: ¡Tienes un chichón!"

Anabel Pantoja, Ana Luque y Alejandro Nieto se encontraban disfrutando de un relajante baño en las orillas de Playa Fatal. La colaboradora de 'Sálvame', que es una gran amante del mundo marino, ha comenzado explicando a sus compañeros que posición adoptan las orcas y los delfines varados. " No he visto eso en mi vida ", ha comentado Ana Luque sorprendida.

No contenta con hacer gala de sus conocimientos sobre la fauna que habita en los océanos, la sobrina de Isabel Pantoja también ha querido hacer una demostración de natación sincronizada . "Estuve dando clases, aunque me borré al mes", ha asegurado entre risas la concursante. "Mirad que recto lo hago", ha anunciado mientras se sumergía.

La prima de Kiko Rivera ha confundido la arena con una roca, y mientras hacía el pino en el agua se ha chocado con la dura piedra. "¡Me he dado!", advertía. "¡Es que tienes un chichón!", le ha confirmado Alejandro entre risas. En la frente de la tertuliana podía verse un enorme moratón rojizo. "Me he dado en el fondo como una foca marina, hoy podéis llamarme ridícula", ha explicado ella.