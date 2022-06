Primeros posicionamientos: de las emotivas palabras de Anabel Pantoja a Marta Peñate a la reacción de Tania Medina tras la decisión de Alejandro Nieto

Además de emocionarla con sus palabras, Anabel Pantoja ha visionado su futuro con Marta Peñate: "Vamos a comer muchas pizzas"

Tania Medina veía como su novio elegía apoyar a Marta Peñate: "No me sorprende"

Kiko Matamoros finalizaba con un solo apoyo y Nacho Palau con dos

Kiko Matamoros, Nacho Palau y Marta Peñate eran los primeros en entrar en la palapa. Esa iba a ser la última vez para uno de ellos. Lara Álvarez anunciaba que algo diferente iba a ocurrir: los posicionamientos han llegado a ‘Supervivientes’.

Después de que Jorge Javier compartiera unos minutos con los nominados, Lara ha ido dando paso a todos los concursantes. Uno a uno, tendrían que decidir a cuál de sus compañeros apoyar y sentarse detrás del elegido.

Los primeros posicionamientos

Anabel: “Lo tengo claro. Con ella me he equivocado, la he juzgado antes. Espero que se quede esta noche, fuera nos vamos a comer muchas pizzas, es una tía que hay que conocerla”. Marta rompía a llorar emocionada y se lanzaba a abrazarla.

Tania: “Yo no apoyaría a ninguno de los tres. Por descarte Nacho, que es con el que menos he discutido. Pero por mi madre que a ninguno”. Su decisión ha terminado en un nuevo rifirrafe con Marta.

Ana Luque: “Voy a apoyar a Marta, metí la pata con ella el otro día. He estado conociéndola más esta semana y creo que es una chica que me cae bastante bien, es honesta y buena persona”. La nominada se emocionaba una vez más.

Anuar: “¡Qué locura esto, eh! Se lo doy a Marta. Aún no he vivido nada que me choque con ella”.

Ignacio: “Apoyo a Kiko, que veo que está solo. Le aprecio mucho y viendo el panorama me decido por él”.

Yulen: “A Marta. Siempre la he defendido, me ha parecido una persona leal, transparente. Kiko mi apoyo no lo va a tener”.

Alejandro: “A Marta. Aunque se lleve mal con mi novia, que me encantaría que se llevaran bien, tiene buen fondo, nos tenemos cariño”. La cara de Tania hablaba por sí sola. Jorge Javier le ha preguntado qué le había parecido la decisión de su novio: “Me lo esperaba, no me sorprende”.

Mariana: “Ella puede sola. A Nacho Palau”.

Marta Peñate celebra el apoyo recibido