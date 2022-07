Ion Aramendi interviene en la discusión entre Steisy Arelys: "No me obliguéis a gritar"

“ ¿Por qué le contaste a Yulen que ‘El negro’ había ido haciendo platós llorando y no le contaste que tú habías ido haciendo platós hablando de Anabel?, le ha preguntado Steisy en medio de su intervención en plató. “ ¿Quién te ha dicho a ti que he dicho eso?”, se pregunta Arelys y Steysi le recuerda que lo ha dicho Kiko Matamoros en el vídeo anterior.

Ambas terminan teniendo un encontronazo en plató, en la que los reproches y los gritos están presentes e Ion Aramendi ha tenido que intervenir en directo: “Steysi, por favor”. “No me obligues a gritar, estoy hablando y cuando hablo yo los demás os calláis”, ha terminado entonando el presentador.

Tras esto, Arelys ha contestado sobre si le gusta Anabel: “He hablado con ella y me gusta, lo que no me gusta de Anabel es que cuando empezó con mi hijo venía con mucho detrás”.