Ana Luque estalla y tiene su primera gran bronca en Honduras con Ignacio de Borbón: "¡Esta vez no te perdono!"

Tras esto, mientras recogen leña tienen un momento de tensión. “No me gusta que me hables así”, le dice Ana muy clara y se desahoga con Anabel sobre todo lo ocurrido: “Me contesta malamente”.

Ana Luque estalla tras esto: “Hablo como hablas tú, antes me has faltado el respeto y te he perdonado. No quiero hablar contigo, ¡se acabó! Nada más quiere llevar la razón”. Él le replica sus palabras: “Me estás casando ya estos gritos”. “Te juro que no te perdono esta vez por la que estás liando”, dice la superviviente y terminan teniendo una fuerte discusión en medio de la lluvia.