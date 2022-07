Yulen Pereira rompe a llorar con la felicitación de Anabel Pantoja por su cumpleaños: “Te quiero”

Yulen Pereira cumple veintisiete años y el equipo de ‘Supervivientes’ ha querido celebrarlo con una sorpresa muy especial. Aunque ya no está en Honduras, el concursante ha podido disfrutar de su día en el plató y ha recibido un regalo que no olvidará nunca.

Carlos Sobera le hacía entrega de una deliciosa tarda y, además, le advertía de que había algo muy especial para él: “Que sepas que no nos hemos olvidado de tu cumpleaños y en la isla, tampoco”, decía el presentador.

“Felicidades, mi amor. Te quiero, te adoro. 27 años ha cumplido mi nene, te mando todo el cariño del mundo, todo el amor y todas las cositas que hemos hablado y que se van a cumplir, igual que el sueño que has pedido cuando soples las velas”, decía la prima de Kiko Rivera.

Tras ver el vídeo de su chica, Yulen Pereira no ha podido evitar romper a llorar por la emoción: “Justo hablábamos de eso. Que, si me salvaba, podríamos celebrar nuestro cumpleaños los dos juntos. Me emociona ver que se ha acordado”, afirmaba.