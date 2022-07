Mariana y Ana Luque explican qué pasa con la menstruación en Supervivientes

¿Alguna vez te has preguntado cómo viven las mujeres que participan en Supervivientes su ciclo menstrual en la isla? Nosotras sí, así que cuando pillamos a Ana Luque y Mariana el otro día en los breaks de la gala no dudamos en abrir el melón. La respuesta de ambas fue la misma: sus reglas han estado ausentes desde el principio del programa y, de momento, no han vuelto. Es normal en circunstancias extremas como las que han vivido allí y los médicos están pendientes del proceso. Dale a play, que ellas lo explican mucho mejor en primera persona.