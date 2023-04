Sergio Garrido desvela qué ocurrió entre Manuel Cortés y Katerina Safarova en la preconvivencia: "Pasó de todo"

Ion le recordaba entonces que ya le preguntó si había pasado algo entre ellos y él se lo negó: “Yo no lo he visto. Pero lo que hablaban, cómo se miraban, cómo se decían las cosas… Había habido muchas cosas en la convivencia. Después tuvieron una conversación en la que se dijeron de todo, entre otras cosas, que en lo que habían quedado para hacer fuera lo iban a dejar en stand by porque Manuel no se fiaba de ella".