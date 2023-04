Ginés Corregüela toma una sorprendente decisión al reencontrarse con su exmujer: "Si me perdona, la elijo a ella"

Ginés Corregüela ha recibido la visita de su hija Miriam y de su exmujer Isabel en Honduras. Al reunirse con Laura Madrueño, ésta le presentaba tres puertas: presente, pasado y futuro. Al abrir la puerta de su pasado, el superviviente se ha reencontrado con su exmujer. Inmediatamente, ambos se han fundido en un intenso y largo abrazo en el que no han podido evitar las lágrimas.

Tras pasar unos primeros minutos juntos, Ion Aramendi ha intervenido para hablar con ellos y, en primer lugar, le ha preguntado a Ginés qué sentía: "Una felicidad muy grande", le decía. "Tenía ganas de verlo, no le había visto desde que se fue sin despedirse. Yo estaba perdida también", añadía ella.

Ha sido entonces cuando el presentador ha recordado lo que Isabel le había contado instantes antes acerca del último mensaje que el superviviente le envió antes de entrar al programa. Ginés negaba que tuviera "pareja oficial" a pesar de llevar una camiseta para felicitarla por su cumpleaños: "No, yo conocí a una muchacha, estábamos conociéndonos y ya está".

La declaración de intenciones de Ginés a su exmujer

Madrueño le lanzaba la pregunta del millón: "Si ella te perdona, ¿seguirías con ella?". Ginés no ha dudado en su respuesta: "Si me perdona, sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y lo he dicho: yo la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella perdonarme, pero si ella me perdona, podemos seguir igual que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más".

"Si tuviera que decidir entre Yaiza e Isabel, elegiría a Isabel. Son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo", finalizaba. "Yaiza, si me está viendo, que me perdone, pero ella está por encima de todas".

La respuesta de Isabel tras la propuesta

Después de escuchar las palabras de Ginés, Isabel no podía evitar sonreír. No obstante, ha tenido algo de tiempo para pensar en si sería capaz de perdonarle y volver a retomar la relación con él, algo para lo que aún no tiene respuesta: "Eso tiene que ser cuando él salga y hablemos tranquilamente. No se puede decidir algo aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas. Ya hablaremos tranquilamente".

Isabel ya conocía las preferencias de su exmarido

Antes de reencontrarse, Ion Aramendi ha conectado en directo con Isabel y Miriam. Durante su primera conversación, la exmujer de Ginés le confesaba algo: su exmarido no se despidió de ella antes de comenzar el programa pero le dejó una nota y le envió un mensaje por teléfono. Y, lo que en un principio fueron unas disculpas se terminaron convirtiendo en una seria propuesta.

“En la primera nota me decía que le perdonara, que lo estaba haciendo mal… Lo que pasa es que yo no le perdoné. Y luego, cuando ya estaba en Madrid, me puso: ‘Isa, sé que lo que estoy haciendo no está bien. ¿Me darías otra oportunidad?’. Y eso fue lo último que me dijo”, ha desvelado.

La reacción de Yaiza, su actual pareja, a este momento

"Eso es lo que dijo, otra cosa es lo que se haga. Sabemos todos lo que es lo cordial, lo políticamente correcto, lo que es tener unas hijas detrás para no herir sus sentimientos, lo que es estar pensando en sus padres y su familia y son un montón de cosas", ha dicho Yaiza al ver este reencuentro.