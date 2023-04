Katerina Safarova muestra cómo han sido sus primeras horas en casa y se acuerda de Manuel Cortés

Tras convertirse en la cuarta expulsada definitiva de 'Supervivientes 2023', Katerina Safarova ha regresado al ático en el que vive en Madrid y ha recuperado su móvil, por lo que ha reaparecido en sus stories de Instagram para contarles a su legión de un millón y medio de seguidores cómo han sido sus primeras horas de vuelta en España. "Me es tan raro tener el teléfono en la cama. Tengo un jet lag enorme, por lo que no he dormido esta noche. Ya son las siete y media de la mañana y voy a hacer algo con lo que soñaba cada noche en la isla", han sido las primeras palabras de la rusa en sus redes sociales.