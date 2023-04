Lo cierto es que ella se despidió de él en la Palapa lanzándose a besarle en directo y asegurando que había sido la persona más especial que había conocido en los Cayos Cochinos. Por su parte, él correspondía sus palabras con una sonrisa cómplice aunque después confesaba a Jorge Javier Vázquez que no creía que acabase viendo a su madre en una boda en Rusia. "Si no me he casado con una niña de 3 años casi por el rito gitano, no me voy a casar por un rito ruso", reconoció.

No obstante, Katerina reaccionó de la forma más amistosa posible: "No me conocía y yo no soy rencorosa. Creo que en esta vida hay que dar segundas oportunidades a la gente. Y las críticas que una persona da sobre mí sin conocerme no me las tomo en serio. Me gustaría conocerla y que me conociese. Si luego no sale una relación y no nos llevamos bien, no pasa nada", aseguró.