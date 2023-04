Adara rompe a llorar desconsolada tras la decisión de Yaiza, Diego y Bosco: “No me lo merezco, estoy harta"

Diego, Yaiza y Bosco votaban por adjudicarle el trozo más pequeño

Adara se negaba a aceptar lo que para ella era "una injusticia"

Al volver a la playa y mientras se desahogaba con Asraf, la superviviente se venía abajo: "Me duele que se me tire por tierra"

La tensión ha llegado a Playa Pelícano. Ha sido en el momento de repartir una recompensa del Pirata Morgan entre Jonan, Adara, Diego, Yaiza y Bosco cuando las chispas han saltado entre los supervivientes. Varios platos les esperaban, cada uno de ellos con una porción de diferente tamaño de pan y tortilla de patatas.

“La última parte de la recompensa consiste en saborear esta tortilla con pan. Pero os habréis dado cuenta de que no todos los trozos son iguales. Para poder disfrutar de la tortilla tendréis que poneros de acuerdo en quién se merece cada trozo y por qué. Si no os ponéis de acuerdo, nadie podrá comer”, les decía el Pirata en el pergamino.

Pista: misión imposible. Los supervivientes decidían llevar la decisión a votación, yendo del más pequeño al más grande. Bosco, Yaiza y Diego querían adjudicar a Adara el trozo más pequeño. “Sería de coñ* que yo me comiera el trozo más pequeño y esta señorita (Yaiza), que lleva dos semanas aquí comiera más”, reaccionaba ella.

Adara planta cara a sus compañeros: “No es justo”

“Lo que te jod* es que soy tu rival”, le respondía la novia de Ginés. Apoyada por Bosco y Diego, y alegando que con esos tres votos eran mayoría, intentaban dar por zanjada la adjudicación de ese primer diminuto trozo. Pero Adara se plantaba: “No me conformo con esta decisión, lo siento, no me lo merezco, no es justo”.

Diego insistía en que si no aceptaba, todos se quedarían sin comer, pero la concursante decidía mantenerse firme y ser fiel a sus pensamientos: “Como superviviente, tengo dos cojon**, y no me lo merezco”. El tiempo concluía y, finalmente, volvían a la playa sin disfrutar de la recompensa.

Adara se derrumba mientras se desahoga con Asraf

Pero el hecho de volver no hizo que las cosas se calmaran. El conflicto fue a peor. Yaiza gritaba por toda la playa: “¡Vete a cagar!”. Mientras, Adara se desahogaba con Asraf sin poder evitar las lágrimas: “Qué sinvergüenzas, estoy harta ya, tengo que explotar. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda? ¿Una basura?”.

La reacción de Elena, madre de Adara, en plató