El consejo de Adara a Asraf para no venirse abajo por los ataques de sus compañeros: "Hay guerras en las que es mejor no entrar"

Asraf sigue teniendo problemas con sus compañeros

Adara cree que el novio de Isa Pi no debería "entrar en bucle"

"A mí no me van a anular como superviviente", ha dejado claro él

Playa Pelícano está totalmente dividida. En un lado se encuentran Adara, Jonan y Asraf. En el otro, el resto de concursantes. El trio no consigue hacer buenas migas con los demás compañeros y pasan la mayor parte del día separados.

Adara ha querido dar un consejo al novio de Isa Pi para que no vuelva a venirse abajo por las disputas con los supervivientes. "Te lo digo con todo mi cariño, que lógicamente, no puedes dejar que nadie jamás te falte al respeto, pero hay guerras que es mejor no entrar. Que evites…", comenzaba diciendo la exconcursante de 'Secret Story'.

"A mí no me van a anular como superviviente", dejaba claro el marroquí. "Vale Asraf, te lo estoy diciendo con todo mi cariño porque te quiero mucho. Que evites bucles para no desgastarte tú", aclaraba ella. "Estamos al tercer mes, lo de ser una comuna ya paso a una historia. Después de tantos meses estamos hasta el fifi de estar con la misma gente", comentaban Jonan.