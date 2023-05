Miriam Corregüela critica las declaraciones de su padre sobre los preservativos: "No tiene gracia"

Miriam Corregüela no ve con buenos ojos que su padre haya dicho en 'Tierra de Nadie' que no usa preservativos porque disminuyen el placer

La hija de Ginés Corregüela ha asegurado sentir "vergüenza" por las declaraciones de su padre y reitera que no se arrepiente de no haber ido a plató a recibirle

Miriam Corregüela lo ha repetido hasta la saciedad: no tenía ninguna intención de recibir a su padre, Ginés Corregüela, en plató debido a lo decepcionada que está con él y así lo ha cumplido. La hija pequeña del tiktoker no se ha presentado en el plató de 'Tierra de Nadie' y ha sido su hermana, Laura, la encargada de recibir a su padre y transmitirle lo que piensa la familia sobre su relación con Yaiza Martín.

Pero Miriam sí que ha estado siguiendo el programa desde casa y ha reaccionado al mismo en sus redes sociales, donde ha dejado claro que no se arrepiente de no haber estado en plató para darle la bienvenida a su padre y donde ha confesado que ha sentido "vergüenza" al escuchar al tiktoker decir que "el preservativo se come el gusto" y que apenas ha mantenido relaciones sexuales con este método anticonceptivo porque le gusta más "sin eso".

"Vergüenza es la única palabra que me sale de dentro. Gracias a que hay métodos de ese tipo se evitan problemas de transmisión sexual y posibles embarazos no buscados", comentó Miriam en sus stories de Instagram, tras lo cual siguió con sus críticas en TikTok: "Creo que con ese comentario no estuvo acertado porque un preservativo es algo que se tiene que usar y creo que se le tiene que dar voz a eso porque cada vez son más jóvenes los que experimentan con su cuerpo y están en su derecho de hacerlo, pero usando una precaución".

"La gente me dice que mi padre es así, que es campechano, pero no tiene nada que ver porque eso no tiene gracia", ha añadido la andaluza, que le ha explicado a sus seguidores que está "medianamente bien" tras romperse el pasado domingo en 'Conexión Honduras' en la última charla que tuvo con su padre, al que espera ver ya fuera de cámaras para poder mantener una conversación en privado, en la que puedan aclarar todo lo que tienen pendiente.