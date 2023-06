Adara y Asraf firman la paz con un emotivo abrazo: "Me he llevado momentos increíbles contigo"

En ese momento, el novio de Isa Pi se ha dirigido a Adara y le ha dedicado unas bonitas palabras : "Quieras o no, aunque hayamos tenido problemas, yo las semanas que pasé contigo, sabes que congeniamos montón, hemos charlado montón y nos conocemos perfectamente. Yo soy una persona a la que le cuesta abrirse y expresar sus sentimientos en un principio, pero bueno contigo conseguí conectar y que me conozcan más así que gracias", decía sin poder contener la emoción.

Adara se levantaba y se fundía en un emotivo abrazo con el concursante: "Bueno, gracias a ti también porque yo me he llevado momentos increíbles contigo y tú también me escuchaste y me apoyaste", aseguraba con una gran sonrisa.